"Ловлю твою вібрацію": Артем Пивоваров выпустил украиноязычную версию трека "Дежавю" (Видео)

Украинский певец Артем Пивоваров представил украинскую версию трека "Дежавю", а также и клип к нему. Премьера состоялась вчера, 17 июля, на его YouTube-канале.

Снял клип Тарас Голубков вместе с Inakshe Production. Он создал уже 11 роликов для артиста.

Идея клипа - показать цикличность состояния дежавю с помощью танцев. Участники Drum Art Show, первого в Украине коллектива маршевых барабанщиков, помогли создать нужный образ круговорота событий. Хореограф-постановщик видео - Олесь Пасечник.

Главная героиня клипа - владелица украинского бренда Виктория Палатная. Все наряды были созданы специально для клипа.

«Этот клип имеет очень простой подтекст. Он, как и песня, создан для того, чтобы слушатель/зритель смог освободиться от всех своих внутренних споров, конфликтов или зацикленности на чем-то и полностью отдаться энергии танца. Именно поэтому здесь присутствует максимум танцев, кача и энергии» – поделился Артем Пивоваров.

Напомним, что 10 июля Артем Пивоваров презентовал свою дилогию на треки «Дежавю» и «Позови».