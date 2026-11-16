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Украинский полнометражный фильм "На драйве" победил в номинации Best Drama Feature ("Лучший игровой полнометражный фильм") и завоевал престижную международную награду International Motor Film Awards 2026 в Лос-Анджелесе.

Церемония награждения прошла 14 ноября в легендарном Petersen Automotive Museum в Лос-Анджелесе.

Отметим, что International Motor Film Awards – одна из самых престижных мировых премий в сфере автомобильного кино, которую называют "Оскаром автомобильного мира". В разные годы награды фестиваля получали масштабные голливудские проекты, в том числе "Миссия невыполнима: Фолаут" с Томом Крузом.

"Для нас это не просто международная награда. Это доказательство того, что украинское кино может быть конкурентным на мировом уровне. Особенно сейчас, когда наша страна борется за свое будущее, чрезвычайно важно, чтобы украинские истории видели, слышали и признавали в мире. Мы сняли фильм о молодежи, которая продолжает жить, мечтать и любить даже во время войны. И сегодня эта история победила в Голливуде", отметила продюсер фильма Алена Тимошенко.

Лента "На драйве" рассказывает историю молодежи в прифронтовом Харькове, где уличная гонка становится символом свободы, риска и стремления жить на полную несмотря на войну.

Победа в Лос-Анджелесе стала знаковым достижением украинского кинематографа.