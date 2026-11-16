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Український повнометражний фільм "На драйві" переміг в номінації Best Drama Feature ("Найкращий ігровий повнометражний фільм") та здобув престижну міжнародну нагороду International Motor Film Awards 2026 у Лос-Анджелесі.

Церемонія нагородження відбулася 14 листопада в легендарному Petersen Automotive Museum у Лос-Анджелесі.

Зауважимо, що International Motor Film Awards — одна з найпрестижніших світових премій у сфері автомобільного кіно, яку називають "Оскаром автомобільного світу". У різні роки нагороди фестивалю отримували масштабні голлівудські проєкти, зокрема "Місія нездійсненна: Фолаут" із Томом Крузом.

"Для нас це не просто міжнародна нагорода. Це доказ того, що українське кіно може бути конкурентним на світовому рівні. Особливо зараз, коли наша країна бореться за своє майбутнє, надзвичайно важливо, щоб українські історії бачили, чули та визнавали у світі. Ми зняли фільм про молодь, яка продовжує жити, мріяти й любити навіть під час війни. І сьогодні ця історія перемогла в Голлівуді", зазначила продюсерка фільму Альона Тимошенко.

Стрічка "На драйві" розповідає історію молоді в прифронтовому Харкові, де вуличні перегони стають символом свободи, ризику та прагнення жити на повну попри війну.

Перемога в Лос-Анджелесі стала знаковим міжнародним досягненням українського кінематографа.