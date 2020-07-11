Артем Пивоваров презентовал свою дилогию на треки "Дежавю" и "Позови" (Видео)

Певец Артем Пивоваров презентовал новый двойной клип на два своих трека. Режиссером двойного клипа выступил Тарас Голубков.

Каждая из песен артиста явно характеризует тернистый путь артиста, состоящий со взлетов и падений, но с верой в себя и свою музыку.

Первая часть – сингл "Дежавю" – это является круговорот движений души Артема. Клип на эту песню построен на цикличности движений танцоров и барабанщиков из коллектива Drum Art Show. Хореографом-постановщиком выступил Олесь Пасечник.

Вторая часть - песня "Позови" - о том, что происходит, происходило или будет происходить со знаменитостью. Этот трек о жизненном пути Артема. Клип снимался на взлетной полосе аэродрома, которая непосредственно символизирует этот путь. Зрителя в этом клипе ожидает множество метафор и символов.

Также известно, что главную роль в ролике сыграла бизнесвумен Виктория Палатная.

Напомним, один из классических альбомов группы The Cranberries будет переиздан, в него войдут ранее неопубликованные композиции.