Группа "Время и Стекло" выпустила клип на песню Last Dance (Видео)

Украинская группа "Время и Стекло" презентовала трек Last Dance - саундтрек к прощальному туру "Финальные титры".

Группа "Время и Стекло" выпустила последний клип перед прощальным туром. Премьера песни состоялась в пятницу, 10 июля, на YouTube-канале коллектива.

"Мы не планируем уходить в вечный прощальный тур, просто карантин диктует свои правила и меняет планы – из-за пандемии перенеслись даты концертов прощального тура, но мы приедем во все запланированные концертные залы. Приходи посмотреть на наш последний танец в своем городе!", - прокомментировали Надя Дорофеева и Позитив.

В клипе на песню Надя Дорофеева примерила новый образ. Певица предстала с темными волосами и новой стрижкой.

В прощальный тур "Финальные титры" группа собиралась отправиться в еще мае, но пандемия коронавируса помешала творческим планам коллектива.

Известно, что "Финальные титры" будут стартовать 2 сентября и завершатся 30 октября концертом в Киеве (Дворец "Украина").