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Группа "Время и Стекло" выпустила клип на песню Last Dance (Видео)

Группа "Время и Стекло" выпустила клип на песню Last Dance (Видео)
Обновлено 11:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Украинская группа "Время и Стекло" презентовала трек Last Dance - саундтрек к прощальному туру "Финальные титры".

Группа "Время и Стекло" выпустила последний клип перед прощальным туром. Премьера песни состоялась в пятницу, 10 июля, на YouTube-канале коллектива. 

"Мы не планируем уходить в вечный прощальный тур, просто карантин диктует свои правила и меняет планы – из-за пандемии перенеслись даты концертов прощального тура, но мы приедем во все запланированные концертные залы. Приходи посмотреть на наш последний танец в своем городе!", - прокомментировали Надя Дорофеева и Позитив.

В клипе на песню Надя Дорофеева примерила новый образ. Певица предстала с темными волосами и новой стрижкой. 

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В прощальный тур "Финальные титры" группа собиралась отправиться в еще мае, но пандемия коронавируса помешала творческим планам коллектива.

Известно, что "Финальные титры" будут стартовать 2 сентября и завершатся 30 октября концертом в Киеве (Дворец "Украина").

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Все по теме:

Музыка, Песни, Клипы, Время и Стекло, Last Dance.

Автор:

Телеграф
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