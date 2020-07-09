MOZGI презентовали новый трек Chica Bamboni, который взорвал TikTok

Новый сингл Chica Bamboni от группы MOZGI за первые пять дней эксклюзивной премьеры в TikTok стал настоящим бэнгером. Челлендж #chicabamboni моментально подхватили топовые блогеры и украинские звезды.

Фрагмент сингла группа MOZGI эксклюзивно презентовала 2 июля в прямом эфире TikTok.

Участие в #challengechicabamboni в том числе приняли: Надя Дорофеева, NK, Маша Ефросинина, Влад Яма с женой Лилианой, Катя Осадчая и Юрий Горубнов, Maruv, Оля Полякова, Michelle Andrade и другие.

Известно, что за первую неделю видео челленджа просмотрели по официальным хэштегам 8 миллионов раз.

"Сhica Bamboni– это трек на своем универсальном языке, понятном во всем мире, со своим мудом, со своим звучанием – совершенно другой. Но в какой-то момент мы поняли, что это и есть новые MOZGI. В нем заложено желание каждой девушки быть разной, все время примерять на себя новые образы – мы отвечаем, что это просто, как снять TikTok", - комментируют MOZGI.

Также сообщается, что вскоре группа MOZGI представляют клип на песню, который снял Алан Бадоев.