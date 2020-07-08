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В черно-белых тонах: Виталий Козловский представил романтический клип (Видео)

В черно-белых тонах: Виталий Козловский представил романтический клип (Видео)
17:57 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Украинский исполнитель Виталий Козловский презентовал клип на свой новый трек "Фото на пам’ять". Премьера видеоряда состоялась в среду, 8 июля, на YouTube-канале певца.

В новом видео много эмоциональных романтических сцен, разворачивающихся среди живописных летних пейзажей.

Режиссером лав-стори выступил Реза Голестани, по задумке которого герои клипа изображают влюбленную пару. Видео снято в черно-белых тонах.

Роль любимой девушки Козловского в клипе досталась Марине Ареховой. А Виталия в детстве сыграл 12-летний Лев. Съемки романтического видео проходили в Киеве.

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"Клип обалденный, не ожидала, что будет черно-белый, очень сюжетная красивая love-story", "Трогательно и красиво", "Клип очень классный, летний, романтический. Молодец, Виталик", "Замечательная премьера", - восхищаются поклонники артиста в комментариях под видео.

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Все по теме:

Музыка, Певец, Виталий Козловский.

Автор:

Телеграф
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