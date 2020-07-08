Купальский гимн: "ВВ", Нина Матвиенко и группа "Божичи" выпустили совместный клип (Видео)

Группа "Вопли Видоплясова", Нина Матвиенко и группа "Божичи" представили клип на песню "Купалочка".

Долгое время текст песни передавался из уст в уста и жил среди людей, пока однажды фольклорист и этнограф Людмила Иванникова не записала его. Найденную песню Людмила подарила Нине Матвиенко, которая впервые представила ее широкой публике в авторской аранжировке в 1998 году.

Чуть позже Олег Скрипка решил пригласить Нину выполнить этот купальский гимн на открытии первого фестиваля "Країна Мрій" в 2003 году.

"В течение почти 15 лет мы открывали фестиваль вместе с Ниной Митрофановной именно этой песней. Сквозь годы мы пронесли "Купалочку", и именно так она стала негласным гимном "Країни Мрій". Мы решили вместе с ВВ сделать собственную аранжировку песни и записать ее для нашего нового альбома, над которым сейчас работаем. К участию в записи, конечно же, пригласили Нину Митрофановну и наших друзей, группу "Божичи", с которыми вместе когда-то начинали историю фестиваля. Символическим является то, клип вышел именно на Ивана Купала — праздник солнца и добра, которому она когда-то и была посвящена", — рассказывает Олег Скрипка.

Режиссером клипа выступила художница Зинаида Кубарь (Лихачева), известная своими исследованиями славянской мифологии и архаичных образов.

По сюжету герои клипа празднуют Ивана Купала. Среди центральноукраинских пейзажей и ярких летних красок они сходятся в праздничном гулянии, и это единство является посвящением и данью красоте нашей фантастической природы.