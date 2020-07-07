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Вторник, 07.07.2020

O.Torvald записали кавер хита 90-х: в клипе собрался весь украинский шоу-биз (Видео)

"Я давно хотел кавернуть эту песню. Раньше на кассетных дискотеках мы напивались и громко врывались под Аква Віта. К большому сожалению "тепер усе інакше", и врываться стало сложнее. Во всяком случае, если твою задницу не прикрывает и поглаживает сильная коррумпированная рука закона и тебе не на все плевать. Здоровый стеб и кураж - наше все", - написал фронтмен Женя Галич в Instagram. Также музыкант добавил, что все дети в клипе - его. Зрители в видео могут увидеть друзей группы и украинских звезд.
112.ua
Фото: instagram
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Музыка, Кавер, Группа, Трек, O.TORVALD.
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