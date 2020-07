The Cranberries - No Need To Argue: группа решила переиздать свой альбом

Один из классических альбомов группы The Cranberries будет переиздан, в него войдут ранее неопубликованные композиции.

Как сообщается на странице группы в Facebook, релиз переиздания состоится 18 сентября. Оно будет доступно в цифровом формате, на CD и на виниловых пластинках. Уже доступен предзаказ.

В число неизданных треков вошли девять демо, восемь концертных записей, три би-сайда (Away, I Don’t Need и So Cold In Ireland), ремикс Zombie от The Orb, а также кавер на песню The Carpenters (They Long To Be) Close To You.

Кроме этого, в переиздание войдут ранее не публиковавшиеся фотографии, а также эссе о группе, написанное социологом Оуэном Девере.

Альбом No Need To Argue вышел в октябре 1994 года. Это второй альбом группы и один из самых известных. В него вошли такие хиты The Cranberries, как Zombie и Ode To My Family.

Напомним, в 2019 году вышел посмертный альбом Долорес О’Риордан, работу над которым коллектив начал в 2017 году и решил завершить несмотря на смерть солистки.