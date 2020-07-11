"Мой путь к свету": Кэти Перри назвала дату выхода нового альбома (Видео)

Певица обнародовала дату выхода нового альбома, его обложку и заглавный сингл Smile.

Американская певица Кэти Перри презентовала заглавный сингл своего будущего альбома Smile.

Кроме того артистка опубликовала обложку пластинки и назвала дату релиза - альбом выйдет 14 августа.

"Этот альбом — мой путь к свету с рассказом о стойкости, надежде и любви", - прокомментировала новинку певица.

На обложке изображена сама Кэти Перри в образе клоуна.