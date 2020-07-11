"Мой путь к свету": Кэти Перри назвала дату выхода нового альбома (Видео)

Американская певица Кэти Перри презентовала заглавный сингл своего будущего альбома Smile.
Кроме того артистка опубликовала обложку пластинки и назвала дату релиза - альбом выйдет 14 августа.
"Этот альбом — мой путь к свету с рассказом о стойкости, надежде и любви", - прокомментировала новинку певица.
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Step right up! Step right up! KP5 is called #SMILE I wrote the title track from the album when I was coming through one of the darkest periods of my life and had lost my smile. This whole album is my journey towards the light - with stories of resilience, hope, and love. Listen to the song at midnight local time Friday, July 10 and pre-order the album at the link in bio.
На обложке изображена сама Кэти Перри в образе клоуна.