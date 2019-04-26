"In the end": The Cranberries выпустили альбом с участием покойной Долорес О'Риордан

Песни с участием покойного лидера Долорес О'Риордан сохранили все необходимые вокальные партии, которые она успела записать до своей смерти.
Альбом называется In the End и работа над ним была начата еще в 2017 году. Даже после неожиданной смерти Долорес О'Риордан музыканты решили завершить работу над ним и навсегда попрощаться со своими фанатами в составе группы.
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In The End. Today’s is the day, our final studio album is out. You can get your copy from the link in our bio.
Мы хотели бы воспользоваться возможность, чтобы поблагодарить вас, наших фанатов и поклонников за поддержку, которую вы высказывали нам на протяжении всей нашей карьеры, особенно в прошлом году и на протяжении всего выпуска нашего последнего альбома In the End. И прежде всего хотели бы попросить присоединиться к нам, чтобы поблагодарить Долорес за то, что она оставила песни и музыку, которые позволили нам сделать этот альбом, и ее семью за то, что они дам нам благословение на выпуск этих песен, – говорится в заметке участников группы The Cranberries в Instagram.
В альбом вошло 11 песен: All Over Now, Lost, Wake Me When Is not Over, A Place I Know, Catch Me If You Can, Got It, Illusion, Crazy Heart, Summer Song, The Pressure и In the End. Их можно прослушать на всех музыкальных сервисах, в частности в Apple Music, Google Play Music и Deezer.