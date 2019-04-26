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"In the end": The Cranberries выпустили альбом с участием покойной Долорес О'Риордан

"In the end": The Cranberries выпустили альбом с участием покойной Долорес О'Риордан
15:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Знаменитая ирландская рок-группа выпустила последний в своем творчестве музыкальный альбом In the End.

Песни с участием покойного лидера Долорес О'Риордан сохранили все необходимые вокальные партии, которые она успела записать до своей смерти.

Альбом называется In the End и работа над ним была начата еще в 2017 году. Даже после неожиданной смерти Долорес О'Риордан музыканты решили завершить работу над ним и навсегда попрощаться со своими фанатами в составе группы.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

In The End. Today’s is the day, our final studio album is out. You can get your copy from the link in our bio.

Допис, поширений The Cranberries (@thecranberries)

Мы хотели бы воспользоваться возможность, чтобы поблагодарить вас, наших фанатов и поклонников за поддержку, которую вы высказывали нам на протяжении всей нашей карьеры, особенно в прошлом году и на протяжении всего выпуска нашего последнего альбома In the End. И прежде всего хотели бы попросить присоединиться к нам, чтобы поблагодарить Долорес за то, что она оставила песни и музыку, которые позволили нам сделать этот альбом, и ее семью за то, что они дам нам благословение на выпуск этих песен, – говорится в заметке участников группы The Cranberries в Instagram.

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В альбом вошло 11 песен: All Over Now, Lost, Wake Me When Is not Over, A Place I Know, Catch Me If You Can, Got It, Illusion, Crazy Heart, Summer Song, The Pressure и In the End. Их можно прослушать на всех музыкальных сервисах, в частности в Apple Music, Google Play Music и Deezer.

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Премьера, Альбом, Музыкальный альбом, The Cranberries, Долорес О'Риордан, In the End.
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