В украинский прокат выходит фильм "Мстители: Завершение"

В украинский прокат 25 апреля выходит фильм "Мстители: Завершение"", от режиссеров Энтони и Джо Руссо.

Грандиозный финал титанической истории во Вселенной Marvel. Удастся ли Мстителям остановить Таноса, несмотря на огромные потери в своих рядах? И уцелеет ли человечество в этом величайшем противоборстве?

Интересные факты о фильме "Мстители: Завершение":

- Это заключительная часть франшизы "Мстители" и 22-й фильм производства "Marvel Studios" для кинематографической вселенной "Marvel".

- Съемочный процесс длился с 10 августа 2017 года по 11 января 2018 года.

- Ранее продюссерами были запланированы совместные съемки фильмов "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Завершение", но позднее планы изменились.

- Первый официальный трейлер фильма "Мстители: Завершение" набрал на "YouTube" более 1 миллиона лайков за 4 часа. За сутки трейлер собрал более 289 миллионов просмотров на "YouTube", побив все рекорды.

- По словам создателей, продолжительность фильма "Мстители: Завершение" составит 185 минут, что сделает его самым длинным фильмом производства "Marvel" на сегодняшний день.

- Киноработа "Мстители: Завершение" завершает сюжетную линию Таноса и "Камней бесконечности".

- Это вторая совместная работа актеров Криса Эванса и Бри Ларсона, ранее они снимались вместе в фильме "Скотт Пилигрим против всех".