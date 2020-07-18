"Блогер": певица Jerry Heil спела на русском языке: аудио

Молодая исполнительница Яна Шимаева, известная под псевдонимом Jerry Heil, представила композицию "Блогер", написанную два года назад.

Новый трек стал саундтреком к сериалу "Fake", который снимает "Новый канал".

В песне 24-летняя певица высмеивает всех, кто живет в виртуальном мире Инстаграма, а также рассказывает о зависимости блогеров и ориентацию на шаблонность.

"С одной стороны, "Блогер" - высмеивание людей, которые живут для "инсты". Это необязательно блогеры! Могут быть также люди, которые насмотрелись на картинки лакшери и сошли с ума. О зависимости от вещей, статуса и внешней оценки. С другой стороны, это высмеивание стереотипа".

Артистка знает о чем говорит, ведь она сама является успешным блогером и понимает, как стереотипность других мешает хорошим инфлюенсерам добиваться популярности в сети.

Кроме этого, певица рассказала, что написала этот трек два года назад. Именно с нее Яна Шимаева начала исполнять свои собственные песни, а не записывать кавер-версии: "Я написала текст в знаковый для себя день - день, когда мой YouTube канал удалили. Тогда мне пообещали закрыть канал, если я не оплачу штраф за исполнение каверов… Мне пришлось попрощаться с 200 видео".

Как сообщалось ранее, в июне молодая артистка Jerry Heil выпустила музыкальное видео на англоязычную песню "#CHEWING".