В стиле mukbang: Jerry Heil представила необычный клип (Видео)

Украинская певица Jerry Heil представила лирик-видео на свой новый англоязычный сингл #CHEWING.
Новое видео, созданное в стиле mukbang — форме видеоблогинга, представляющей собой трансляцию поедания большого количества пищи в реальном времени со вкусными звуками, было опубликовано на официальном YouTube-канале артистки.
При этом сама песня #CHEWING построена на трендовых ASMR звуках: чавканье и сербанье. Трек рассказывает о типичном интроверте, жизнь которого практически никак не изменилась на карантине.
Видеоклип, в свою очередь, демонстрирует девушку, находящуюся на самоизоляции в маленькой квартире. К слову, снимался клип в квартире, в которой проживает Jerry Heil.