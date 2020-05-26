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Jerry Heil презентовала новый трек, который обещает стать хитом (Видео)

Jerry Heil презентовала новый трек, который обещает стать хитом (Видео)
13:28 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Премьера песни и ролика состоялась 26 мая на YouTube-канале исполнительницы. Лирик-видео певица создала для быстрого изучения слов сингла.

Украинская певица и блогер Jerry Heil (Яна Шамаева) порадовала фанов музыкальной новинкой. Девушка представила трек "Провинция" и лирик-видео на него.

"Трек "Провинция" - продолжение истории девушки из песни "Вільна каса".

Героиня - простая девушка, с простого города, с простыми ценностями, но большими амбициями. Она влюблена в него, он - в нее. Но это треугольник, где третья - его мама", - рассказала о песне Jerry Heil. 

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Пользователи сети пришли в восторг от трека, отметив, что он рискует стать хитом. "Яна, это невероятно круто", "Это будет новая хитяра", "Очень сильно! Лучше за последнее время. За вторую половину песни вообще огромный респект!", "Какая крутая песня, 100% хит", "Самый лучший трек", - пишут фаны в комментариях.

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Музыка, Песни, Провинция, Новинки песен, Jerry Heil, Песня Провинция.
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