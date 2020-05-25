Увы, но концерта не будет: выступление Ленни Кравица перенесли

Новости культуры:Обновленные даты концертов обещают объявить позже.

Выступление одного из величайших рок-музыкантов современности, продюсера и мультиинструменталиста, обладателя четырех премий Grammy - Ленни Кравица, которое было запланировано на 13 июня в столичном Дворце спорта, переносится.

Как сообщил музыкант на своей странице в Facebok, из-за COVID-19 и правительственных ограничений даты европейских концертов в рамках тура Here To Love отложены.

"Я с нетерпением ждал, чтобы выступить и провести это время с вами, но сейчас важно убедиться, чтобы вы все, а также моя группа и команда оставались в безопасности и здоровы", - говорится в сообщении.

Это должно было быть первое за 12 лет выступление музыканта в Украине.