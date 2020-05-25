Скачать
Понедельник, 25.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Денис Шмыгаль: транш МВФ ожидается ориентировочно на следующей неделе
Денис Шмыгаль: транш МВФ ожидается ориентировочно на следующей неделе
ОБСЕ: на Донбассе за две недели зафиксировали более 10 тыс нарушений "тишины"
ОБСЕ: на Донбассе за 2 недели более 10 тыс нарушений "тишины"
Чемпионат Украины возобновится 30 мая
Чемпионат Украины возобновится 30 мая
ABBA возвращается: группа готовит к выпуску новые песни
ABBA возвращается: группа готовит к выпуску новые песни

ABBA возвращается: группа готовит к выпуску новые песни

ABBA возвращается: группа готовит к выпуску новые песни
17:57 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Планировалось, что песни будут доступны с декабря 2018 года - января 2019 года. Но не вышли до сих пор.

Известная шведская группа ABBA может выпустить их уже в этом году. Об этом в интервью телеканалу CNBC рассказал участник группы Бьорн Ульвеус.

"Думаю, когда-нибудь в этом году", - ответил он.

О новых треках известно, что один из них называется I Still Have Faith In You, другой — Don’t Shut Me Down. Одна песня будет танцевальной, другая — балладой.

Напомним, в конце апреля 2018 года ABBA анонсировала выход двух новых песен после 35-летнего перерыва. 

Leopolis Jazz Fest - 10 лет: организаторы запускают трансляции концертов

Шведский поп-квартет ABBA (Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад) был образован в 1972 году и просуществовал 10 лет. Музыканты за это время успели выиграть Евровидение-1974 и записать большое количество хитов, которые сейчас являются классикой поп-музыки. На основе этих песен был создан мюзикл Mamma mia, который затем экранизировали. Летом 2018 года на экраны вышла вторая часть картины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АББА, Музыка, Группа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звезда "Основного инстинкта" поделилась откровенным снимком в купальнике (Фото)
02 Посол Украины о пари со Шредером: Это стало топ-новостью для очень многих немецких СМИ
03 Трагедия в Одесской области: утонувшие рыбаки были пограничниками
04 По нескольким статьям: прокуратура АРК объявила Поклонской о подозрениях
05 Геологи: Индо-Австралийская плита раскалывается надвое
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карантинные смягчения: в Днепре возобновили работу метро
Карантинные смягчения: в Днепре возобновили работу метро
Средства индивидуальной защиты: Зеленский лично будет контролировать закупки
Медсредства: Зеленский лично будет контролировать закупки
Смягчение ограничительных мер: в Польше частично отменили масочный режим
Карантин: в Польше частично отменили масочный режим
До 100 кг. мусора за один рейс: ученые хотят &quot;пропылесосить&quot; океан
До 100 кг. мусора за один рейс: ученые хотят "пропылесосить" океан
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь