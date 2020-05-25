Leopolis Jazz Fest - 10 лет: организаторы запускают трансляции концертов

Новости культуры:в июне 2011 года состоялся первый Alfa Jazz Fest (с 2017 года Leopolis Jazz Fest) во Львове. Поэтому в этом году Leopolis Jazz Fest — 10 лет!

Один из крупнейших музыкальных фестивалей Leopolis Jazz Fest в этом году празднует десятилетие. Хотя фестиваль решили отменить из-за всемирной пандемии, празднование все же состоится.

Чтобы отпраздновать эту дату, каждый вечер с 4 по 7 июня будут проходить relive прямых трансляций выступлений, которые произошли в разные годы фестиваля.

"Давайте вместе нырнем в джазовую атмосферу Leopolis Jazz Fest — пьем чай или вино и представляем, что мы во Львове среди зеленых деревьев в Центральном парке культуры им. Богдана Хмельницкого", — предлагают организаторы.

Записи будут продемонстрированы только один раз на официальном канале Leopolis Jazz Fest в YouTube и не будут публиковаться в сети. Ссылка будет опубликована в день концерта.