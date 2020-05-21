Leopolis Jazz Fest-2021: объявлен первый хедлайнер фестиваля

Одним из хедлайнеров Leopolis Jazz Fest 2021 станет обладатель четырех премий Грэмми британский певец Seal.
Как сообщили организаторы фестиваля на странице в Facebook, Seal выступит 25 июня 2021 года на Сцене им. Е. Рознера.
"За свою выдающуюся карьеру, которая насчитывает более двух десятилетий, лондонский мультиплатиновый певец и сонграйтер Seal сосредоточился на творческом стремлении: выразить полное ощущение любви через песню", - отмечают организаторы Leopolis Jazz Fest.
Известный своим неповторимым хриплым баритоном и классическим написанием песен, Seal достиг успеха во многих музыкальных жанрах. Его мягкий тембр, который звучит в хитах "Crazy" и "Kiss from a Rose", быстро закрепил за ним статус уважаемого певца.
За эти годы Seal расширил свое влияние благодаря большому количеству авторской музыки и эмоциональным обложкам, а также получил множество премий Грэмми и продал более 30 миллионов альбомов по всему миру.
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Seal виступить на Leopolis Jazz Fest 25 червня 2021 року 25 червня 2021 року на Сцені ім. Е. Рознера виступить британський співак, володар чотирьох премій Греммі - Seal (@seal ). За свою видатну кар'єру, яка налічує понад два десятиліття, лондонський мультиплатиновий співак і сонграйтер Seal зосередився на творчому прагненні: висловити повне відчуття любові через пісню. Відомий своїм неповторним хрипким баритоном та класичним написанням пісень, Seal досяг успіху в багатьох музичних жанрах. Його м'який тембр, що звучить у хітах «Crazy» і «Kiss from a Rose», швидко закріпив за ним статус шанованого співака. За ці роки Seal розширив свій вплив завдяки великій кількості авторської музики та емоційним обкладинкам, а також отримав безліч премій Греммі та продав понад 30 мільйонів альбомів по всьому світу. #leopolisjazzfest #leopolisjazz #lvivjazz #seal
Seal также записал приветственное обращение к украинцам, в котором пожелал всем оставаться здоровыми и встретиться с ним на юбилейном фестивале во Львове.
Также певца хорошо знают, как бывшего мужа немецкой супермодели Хайди Клум благодаря их бурному роману и громкому расставанию (2004-2012).
Еще долго после развода певец носил обручальное кольцо, аргументируя это тем, что до сих пор любит Хайди Клум.