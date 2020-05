Leopolis Jazz Fest-2021: объявлен первый хедлайнер фестиваля

View this post on Instagram

Seal виступить на Leopolis Jazz Fest 25 червня 2021 року 25 червня 2021 року на Сцені ім. Е. Рознера виступить британський співак, володар чотирьох премій Греммі - Seal (@seal ). За свою видатну кар'єру, яка налічує понад два десятиліття, лондонський мультиплатиновий співак і сонграйтер Seal зосередився на творчому прагненні: висловити повне відчуття любові через пісню. Відомий своїм неповторним хрипким баритоном та класичним написанням пісень, Seal досяг успіху в багатьох музичних жанрах. Його м'який тембр, що звучить у хітах «Crazy» і «Kiss from a Rose», швидко закріпив за ним статус шанованого співака. За ці роки Seal розширив свій вплив завдяки великій кількості авторської музики та емоційним обкладинкам, а також отримав безліч премій Греммі та продав понад 30 мільйонів альбомів по всьому світу.