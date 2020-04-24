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Львовский Leopolis Jazz Fest переносится на 2021 год

Львовский Leopolis Jazz Fest переносится на 2021 год
14:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:Leopolis Jazz Fest - международный джазовый фестиваль, который ежегодно проходит в июне во Львове.

Международный джазовый фестиваль перенесли на следующий год. Традиционно мероприятие проходило в конце июня во Львове, однако организаторы были вынуждены отказаться от проведения музыкального фестиваля в этом году. Причиной стала пандемия коронавируса.

В мире один за одним отменяют и переносят самые масштабные мероприятия, которые из года в год собирают аудиторию из разных уголков планеты.

Так, сегодня, 24 апреля, представители Leopolis Jazz Fest объявили о переносе фестиваля. Соответствующее заявление они опубликовали на официальной странице в фейсбуке. 

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Десятое международное джазовое мероприятие состоится с 24 по 28 июня 2021 года. Организаторы искренне надеются, что совместно с музыкантами им удастся реализовать программу, которую планировали воплотить уже летом этого года.

В связи с ситуацией, которая сложилась в мире, мы вынуждены принять ответственное решение и перенести фестиваль на следующий год. Отпразднуем юбилей фестиваля вместе с опозданием на один год, но с двойной силой,– выразили надежду представители Leopolis Jazz Fest.

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Фестиваль, Музыка, Песни, Музыкальные фестивали, Leopolis Jazz Fest, Львовский Leopolis Jazz Fest.
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