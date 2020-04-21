Евровидение-2020: организаторы решили устроить онлайн-концерт

Новости культуры:Организаторы Евровидения-2020 отменили конкурс из-за пандемии коронавируса, но вместо этого решили устроить альтернативное шоу.

Пандемия коронавируса заставила многих отказаться от своих планов и остаться дома. Также пришлось отменить культурные мероприятия, в число которых входит и Евровидение-2020. Однако для поклонников придумали альтернативное шоу, с помощью которого возможно увидеть выступления конкурсантов, не выходя из дома.

Онлайн-концерт Europe Shine A Light состоится 16 мая в 22:00 по киевскому времени. Выступят претенденты от стран, которые должны были соревноваться за победу в конкурсах и продлится это действо 2 часа.

Транслировать шоу будут телеканалы 41 страны-участницы. Также мероприятие покажут в Черногории, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Казахстане и Косово. Прямой эфир можно будет посмотреть на ютуб-канале Евровидения.

В Украине альтернативное шоу покажут на "UA: Перший".

Таким образом организаторы пытаются поддержать поклонников в сложное время и развлечь их. Обещают, что во время концерта будет много приятных сюрпризов.