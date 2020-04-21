Скачать
Вторник, 21.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
МИД: Украина и ЕС обсудили пакет поддержки в 190 млн евро
МИД: Украина и ЕС обсудили пакет поддержки в 190 млн евро
ООС: Боевики дважды нарушали режим "тишины"
ООС: Боевики дважды нарушали режим "тишины"
Малиновский может стать одноклубником Ярмоленко
Малиновский может стать одноклубником Ярмоленко
Евровидение-2020: организаторы решили устроить онлайн-концерт
Евровидение-2020: организаторы решили устроить онлайн-концерт

Евровидение-2020: организаторы решили устроить онлайн-концерт

Евровидение-2020: организаторы решили устроить онлайн-концерт
18:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Организаторы Евровидения-2020 отменили конкурс из-за пандемии коронавируса, но вместо этого решили устроить альтернативное шоу.

Пандемия коронавируса заставила многих отказаться от своих планов и остаться дома. Также пришлось отменить культурные мероприятия, в число которых входит и Евровидение-2020. Однако для поклонников придумали альтернативное шоу, с помощью которого возможно увидеть выступления конкурсантов, не выходя из дома.

Онлайн-концерт Europe Shine A Light состоится 16 мая в 22:00 по киевскому времени. Выступят претенденты от стран, которые должны были соревноваться за победу в конкурсах и продлится это действо 2 часа.

Транслировать шоу будут телеканалы 41 страны-участницы. Также мероприятие покажут в Черногории, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Казахстане и Косово. Прямой эфир можно будет посмотреть на ютуб-канале Евровидения.

 "Together At Home": самые популярные выступления онлайн-концерта для врачей

В Украине альтернативное шоу покажут на "UA: Перший".

Таким образом организаторы пытаются поддержать поклонников в сложное время и развлечь их. Обещают, что во время концерта будет много приятных сюрпризов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Концерт, Музыка, Шоу, Евровидение, Коронавирус, Евровидение 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, что люди замечают в Вас при первой встрече
02 Мода для полных женщин, весна 2020 года (Фото)
03 Борьба с Covid-19: ООН приняла резолюцию о доступе к лекарствам
04 Что мешает похудеть: факторы, замедляющие обмен веществ
05 Пожары в Украине: что происходит в Чернобыльской зоне и в Житомирской области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Какой результат теста на коронавирус получили освобожденные из плена украинцы
Какой результат теста на COVID-19 получили освобожденные из плена
Украинские полярники добрались до Антарктиды: фото
Украинские полярники добрались до Антарктиды: фото
МИД: В Украину из Израиля прибыли шесть аппаратов ИВЛ
МИД: В Украину из Израиля прибыли шесть аппаратов ИВЛ
Льда не будет: Северный Ледовитый океан растает к 2050 году
Льда не будет: Северный Ледовитый океан растает к 2050 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь