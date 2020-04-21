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"Together At Home": самые популярные выступления онлайн-концерта для врачей

"Together At Home": самые популярные выступления онлайн-концерта для врачей
18:09 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Оргомное количество мировых знаменитостей приняли участие в восьмичасовом онлайн-концерте для врачей.

18 апреля певица Леди Гага в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения и Global Citizen провела масштабный виртуальный концерт One World: Together At Home (Единый мир: дома вместе), посвященный медикам, которые спасают от коронавируса.

В концерте приняли участие сама Леди Гага, а также Элтон Джон, Билли Айлиш, Лиззо, Крис Мартин, Пол Маккартни, Стиви Уандер, Джон Ледженд, The Rolling Stones и многие другие. Кроме того, свои обращения для врачей записали Идрис Эльба, Опра Уинфри, Мишель Обама, Сара Джессика Паркер, Джеймс Макэвой, Билл Гейтс.

Ведущими шоу были Джимми Фэллон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер.

Одним из самых популярных в сети стало исполнение The Prayer такими артистами, как Селин Дион, Андреа Бочелли, Леди Гага, Лан Лан и Джон Ледженд. Видео набрало более 6 млн просмотров.

Также среди лидеров The Rolling Stones с You Canʼt Always Get What You Want (более 3 млн просмотров).

В топ-3 также вошла Леди Гага с песней Smile (2,5 млн).

Известные музыкальные лейблы будут финансировать артистов в условиях пандемии

Всего восьмичасовой онлайн-концерт уже посмотрели более 24 миллионов человек.

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Все по теме:

Концерт, Леди Гага, Пол Маккартни, Музыка, The Rolling Stones, Стиви Уандер, Крис Мартин, Джон Ледженд, Песни, Коронавирус, Global Citizen, Билли Айлиш, Lizzo.
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