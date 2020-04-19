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Известные музыкальные лейблы будут финансировать артистов в условиях пандемии

Известные музыкальные лейблы будут финансировать артистов в условиях пандемии
22:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Warner, Sony, BRIT Awards, Amazon Music, Cherry Red и Demon Music Group пожертвуют 1,5 млн долларов своим коллегам.

Как сообщает издание NME, мировой кризис, вызванный вспышкой COVID-19, вдохновил на создание благотворительного фонда Help Musicians. Организация призвана оказать финансовую помощь музыкантам, которые остались без прибылей во время пандемии коронавируса.

Благотворительные взносы будут осуществлять именитые музыкальные лейблы - Warner, Sony, BRIT Awards, Amazon Music, Cherry Red и Demon Music Group. Они пожертвуют 1,5 миллиона фунтов на помощь коллегам, карьера которых поставлена на паузу из-за отмены концертов, туров и записи альбомов. В гривневом эквиваленте сумма составляет свыше 50 миллионов гривен.

"Все направления музыкальной индустрии пострадали от пандемии COVID-19, но артисты, которые зарабатывали на фестивалях, гастролях и записях, пострадали больше всего. Музыкальное сообщество всегда объединяется, когда в этом есть потребность, и мы надеемся, что этот вклад, сделанный всеми сферами отрасли, поможет поддержать нуждающихся артистов в это очень трудное время", - сообщил исполнительный директор премии BRIT Awards Джефф Тейлор.

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Только за две недели фонд Help Musicians получил более 17 тысяч заявок от музыкантов, однако среди всех претендентов придется выбрать только 2 500 артистов.

Напомним, на 18 апреля 2 млн 332 тыс. 036 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 160 тыс. 767 человек умерли. 

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Все по теме:

Sony, Brit Awards, Warner, Коронавирус, Amazon Music, Covid-19, Help Musicians, Cherry Red, Demon Music Group, Джефф Тейлор.
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