"Единый мир: дома вместе": знаменитые музыканты дали невероятный онлайн-концерт в поддержку борьбы с пандемией (Видео)

Более сотни известных музыкантов в субботу вечером, 18 апреля, дали масштабный онлайн-концерт "Единый мир: дома вместе" в поддержку противодействия COVID-19. Событие создано в сотрудничестве с Леди Гагой. Оно включало концерты Аланиса Мориссетта, Андреа Бочелли, Билли Айлиш, Элтона Джона, Пола Маккартни и других.