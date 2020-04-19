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Воскресенье, 19.04.2020

"Единый мир: дома вместе": знаменитые музыканты дали невероятный онлайн-концерт в поддержку борьбы с пандемией (Видео)

Более сотни известных музыкантов в субботу вечером, 18 апреля, дали масштабный онлайн-концерт "Единый мир: дома вместе" в поддержку противодействия COVID-19. Событие создано в сотрудничестве с Леди Гагой. Оно включало концерты Аланиса Мориссетта, Андреа Бочелли, Билли Айлиш, Элтона Джона, Пола Маккартни и других.
www.ukrinform.ru
Фото: Скриншот
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