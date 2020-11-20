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Лобода показала себя на пляже в непривычно закрытом купальнике

Лобода показала себя на пляже в непривычно закрытом купальнике
Обновлено 20:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram Светланы Лободы

Украинская певица Светлана Лобода, проживающая и выступающая сейчас в России, опубликовала очередное откровенное фото в купальнике, которое меньше чем за сутки набрало около 60 тысяч лайков.

Новые снимки появились на официальной странице артистки в Инстаграм.

"Роскошь должна быть удобной", - подписала пост Лобода.

 
 
 
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Отметим, что на свежих фото певица изображена довольно скромно по ее меркам, ведь обычно Лобода не стесняется откровенных образов, особенно в купальниках.

 
 
 
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Напомним, что 18 ноября певица Светлана Лобода отпраздновала свой 38-й день рождения.

А совсем недавно она вместе с Ксенией Собчак поддержала российского футболиста Артема Дзюбу, который оскандалился с интимным видео в сети.

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Стиль, Светлана Лобода.

Автор:

Телеграф
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