"У меня есть ты": Лобода в день рождения выложила в Instagram романтическое фото в прозрачном купальнике

Сегодня, 18 октября, популярная украинская певица LOBODA отмечает 38-й день рождения!

Накануне своего праздника артистка приехала в столицу.

"Сегодня я счастлива, как никогда и пусть это чувство продлится как можно дольше! У меня есть всё о чём я мечтала... и даже больше. У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты...С любовью и благодарностью. Ваша LO", - так подписала свой праздничный пост в Instagram поп-дива Светлана Лобода.

В посте она разместила романтичные фото в прозрачном купальнике.

Накануне своих именин певица порадовала своих подписчиков в "Инстаграме" стильным образом. Так, Лобода появилась в аутфите из осенней коллекции Saint Laurent.

Посмотреть эту публикацию в Instagram накануне Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 17 Окт 2020 в 8:46 PDT

Светлана Лобода родилась 18 октября 1982 года в Киеве. После получения первого музыкального образования поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В этот период становится участницей популярного музыкального коллектива "Капучино". В 2003 году Лобода собрала собственный коллектив под названием "Кетч".

Весной 2004 года, пройдя кастинг, Лобода стала новой солисткой трио "ВИА Гра". Однако уже в сентябре того же года Лобода покинула группу и в декабре выпустила свой первый сингл. Известные хиты певицы - "случайная", "Революция", 40 градусов", К черту любовь", "Стерва", "Твои глаза" и другие.

Светлана Лобода не замужем. Воспитывает двух дочерей. Старшую - Евангелину –артистка родила от экс- гражданского супруга Андрея Царя. Имя отца второй дочери Лобода скрывает. Фанаты подозревают, что отец Тильды – солист немецкой группы "Rammstein" Тилль Линдеманн. В ноябре 2018 года певица сказала, что ей сложно говорить об отце ребенке из-за контракта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лобода вместе показала фото с отдыха вместе с дочкой и покорила сеть изумительной фигурой.

Как известно, длительное время певица проживает и работает в России, но 3 дня назад, накануне своего Дня рождения она приехала в родной Киев.