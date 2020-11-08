Пусть д**чит, как он хочет: Собчак встала на защиту Дзюбы из-за нашумевшего интимного видео

Российский политик и общественный деятель Ксения Собчак поддержала футболиста Зенита и сборной РФ Артема Дзюбу, интимное видео которого недавно всплыло в сети.
Собчак написала целый пост в instagram, посвященный данному инциденту, в котором осудила хейтеров и моралистов, набросившихся на "талантливого спортсмена". Кроме того, Ксения подчеркнула, что данная ситуация проявила "плохопахнущие стандарты СССР". Также она прикрепила картинку "Я Мы Дзюба", поддержав форварда Зенита.
"Пусть каждый д**чит, как он хочет", - написала Собчак.
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Инстаграм почему-то удалил мое видео, так как оно получило жалобы... Мир ебанулся. Но повторю пост здесь ещё раз: Люди,вы охуели?))) не так давно в #ОсторожноНовости мы обсуждали ,что НьюЙоркер(легендарное американское сми) отстранила крутейшего журналиста за то,что он дрочил в зуме после редколлегии забыв отключить экран. Был отстранен с формулировкой «редакция проведет РАССЛЕДОВАНИЕ». Казалось такой бред до нас не дойдет. Но вдруг талантливого спортсмена решают наказать за личное видео. Это вообще как??? Вы вообще замечаeте как «новые стандарты этики » становятся знакомыми и плохопахнущими стандартами СССР? Где на партсобрании могли отругать за «непристойное поведение»? ПУСТЬ КАЖДЫЙ ДРОЧИТ КАК ОН ХОЧЕТ!!!! Это неприемлемо ставить профессиональное в зависимость от личного. Человек может быть говнюком или говном,но если он талантлив- он должен самореализовываться. Не нравится как он дрочит-не живите с ним. Или Секса в СССР нет?
За Дзюбу неожиданно вступилась и украинская певица Светлана Лобода. Исполнительницу возмутил скандал и она заявила, что право на личную жизнь есть у каждого и Артем ничего плохого никому не сделал.
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Сегодня меня возмутил скандал, связанный с Артемом Дзюбой, из-за которого, капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах. Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, КОТОРОЕ НИКОГО НЕ ОСКОРБЛЯЕТ, НЕ ОБИЖАЕТ, НЕ УНИЖАЕТ, ломает карьеру человека! Он имеет на него право!! Кто из парней этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?! Почему на государственном уровне не поднят до сих пор вопрос о праве на частную жизнь?! Выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню! Я считаю, мы просто обязаны поддержать Артема!!! #АртемДзюба #ДзюбаКапитан
В воскресенье, 8 ноября, Зенит в рамках 14-го тура чемпионата России обыграл Краснодар. После матча, в котором Дзюба забил гол и не реализовал пенальти, Артем записал видеообращение. В нем футболист отметил, что он такой же человек как и все и, к сожалению, ошибки случаются. Также он поблагодарил всех за слова поддержки. Форвард признал свою вину, а также выразил надежду, что сможет достойно прожить свою жизнь.
Телеграф напоминает, что недавно Ксения Собчак оказалась в компании бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана.