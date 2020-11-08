Пусть д**чит, как он хочет: Собчак встала на защиту Дзюбы из-за нашумевшего интимного видео

Российский политик и общественный деятель Ксения Собчак поддержала футболиста Зенита и сборной РФ Артема Дзюбу, интимное видео которого недавно всплыло в сети.

Собчак написала целый пост в instagram, посвященный данному инциденту, в котором осудила хейтеров и моралистов, набросившихся на "талантливого спортсмена". Кроме того, Ксения подчеркнула, что данная ситуация проявила "плохопахнущие стандарты СССР". Также она прикрепила картинку "Я Мы Дзюба", поддержав форварда Зенита.

"Пусть каждый д**чит, как он хочет", - написала Собчак.

За Дзюбу неожиданно вступилась и украинская певица Светлана Лобода. Исполнительницу возмутил скандал и она заявила, что право на личную жизнь есть у каждого и Артем ничего плохого никому не сделал.

В воскресенье, 8 ноября, Зенит в рамках 14-го тура чемпионата России обыграл Краснодар. После матча, в котором Дзюба забил гол и не реализовал пенальти, Артем записал видеообращение. В нем футболист отметил, что он такой же человек как и все и, к сожалению, ошибки случаются. Также он поблагодарил всех за слова поддержки. Форвард признал свою вину, а также выразил надежду, что сможет достойно прожить свою жизнь.

Телеграф напоминает, что недавно Ксения Собчак оказалась в компании бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана.