Богдан засветился в компании Собчак (фото)

Российский политик и общественный деятель Ксения Собчак засветилась в Турции в компании бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Снимок обнародован в Инстаграм заведения Seven Hills Restaurant, расположенном в Стамбуле, Турция.

"Сегодня у нас специальный гость: спасибо Ксении Собчак за визит", - говорится в подписи к фотографии.

Ни Собчак, ни Богдан комментариев относительно этого фото не давали.

Как сообщалось ранее, Богдан в своем интервью рассказал, что считает разговоры о втором сроке Зеленского преждевременными, так как власть не показала результатов.

Также по его мнению, противостояние КСУ и Зеленского может грозить последнему импичментом.