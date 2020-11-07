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Богдан засветился в компании Собчак (фото)

Богдан засветился в компании Собчак (фото)
Обновлено 20:08 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Российский политик и общественный деятель Ксения Собчак засветилась в Турции в компании бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана. 

Снимок обнародован в Инстаграм заведения Seven Hills Restaurant, расположенном в Стамбуле, Турция. 

"Сегодня у нас специальный гость: спасибо Ксении Собчак за визит", - говорится в подписи к фотографии. 

 
 
 
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Today we had a special gust: thanks @xenia_sobchak for visiting #sevenhillsrestaurant #sevenhills

Публикация от Seven Hills Restaurant (@sevenhillsrestaurant)

 

Ни Собчак, ни Богдан комментариев относительно этого фото не давали.

Как сообщалось ранее, Богдан в своем интервью рассказал, что считает разговоры о втором сроке Зеленского преждевременными, так как власть не показала результатов. 

Также по его мнению, противостояние КСУ и Зеленского может грозить последнему импичментом. 

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Ксения Собчак, Андрей Богдан.

Автор:

Телеграф
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