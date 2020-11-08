В сборной России открестились от Дзюбы после слива интимного видео футболиста

В сети всплыло интимное видео, на котором самоудовлетворяется, предположительно, нападающий Зенита и сборной России Артем Дзюба. После распространения данного видео в Интернете форвард закрыл доступ к комментариям у себя в соцсетях. А сейчас появилась реакция тренерского штаба сборной РФ.

В итоге, футболиста решили не брать в команду на ближайшие матчи. В сборной России отметили, что не хотят подвергать команду и игрока посторонними эмоциями и хотят сосредоточиться на подготовке, - передает telegram-канал сборной РФ по футболу. В ноябре у команды России запланированы три игры: товарищеский поединок с Молдовой, а также игры Лиги наций с Турцией и Сербией.

Кадры с Дзюбой растиражировали на всех возможных платформах, в частности короткая версия доступна на Youtube (Видео 18+)

Ранее Дзюба уже попадал в скандал, связанный со странным празднованием победы в чемпионате.