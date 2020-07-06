Дзюба и Азмун выбрали странный способ отпраздновать победу в РПЛ (Видео)

Артем Дзюба и Сердар Азмун отметились странным празднованием победы в чемпионате России.

В воскресенье, 5 июля, Зенит в матче с Краснодаром (4:2) завоевал золотые медали чемпионата России 2019/20. В числе победителей и украинец Ярослав Ракицкий, который потерял свое место в национальной сборной после скандального перехода в российский клуб.

Футболисты питерского клуба бурно праздновали победу в раздевалке после матча, особенно отметился нападающий Артем Дзюба.

Полуголый форвард схватил своего партнера по команде Сердара Азмуна и сымитировал с ним половой акт.

Зенит является шестикратным чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка России. Также питерская команда выигрывала Кубок УЕФА 2007/08 и Суперкубка УЕФА-2008.