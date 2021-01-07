"А Лазарев-то где?!": Российский певец перестал скрывать отношения с мужчиной (видео)

Российский певец Сергея Лазарев перестал скрывать отношения с моделью и блогером Александром Малиновским. Напомним, что ранее СМИ рассекретили совместный отдых мужчин на Бали.

О том, что Лазарев действительно проводит время на одном курорте с Малиновским, стало известно из сториз-Инстаграма последнего.

Парни решили раскрыть правду поклонникам. Малиновский в своем микроблоге рассказывал подписчикам о маршруте путешествия, когда его внезапно прервал Лазарев.

"Главный вопрос: "А Лазарев-то где?!"", - пошутил певец, после чего оба заливисто засмеялись.

Отметим, что ребята встречаются не первый год. Лазарев и Малиновский живут в одном номере, как и во время прошлого отдыха в Сочи.

Ранее российский певец Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой, когда та получала премию "Муз-ТВ" как "Лучшая певица года".