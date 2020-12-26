СМИ: Сергея Лазарева заметили на отдыхе с "любовником" (фото)

Российского поп-исполнителя Сергея Лазарева, который в прошлом году занял третье место на "Евровидении-2019", заподозрили в тайном отдыхе на Бали со своим "близким" другом, певцом и моделью Александром Малиновским.

Как сообщает Paparazzi, певец уже пять дней не выкладывает новые фотографии на своей странице в Инстаграме, а его сториз носят только рекламный характер новой песни.

"И в то же время, ровно пять дней назад, его "визави" Александр Малиновский стал делиться снимками с Бали, куда приехал отдыхать", - отмечают в издании.

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Доказательством того, что Лазарев отдыхает с Малиновским, есть фотографии, выложенные последним в сторис. Там можно увидеть парня, сильно похожего на Лазарева.

Отметим, что ранее в росСМИ ходили слухи, что Малиновский и Лазарев поженились в одной из европейских стран.

Напомним, в 2012 год Сергей Лазарев расстался с телеведущей Лерой Кудрявцевой, которая была старше певца на 12 лет. В 2014 году у Сергея родился сын Никита, а в 2018 - дочь Анна. О матери (или матерях) детей ничего неизвестно.

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Стоит добавить, что Лазарев не единожды утверждал, что толерантно относиться к ЛГБТ-сообществу.

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В 2019 году российский певец Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой, когда та получала премию "Муз-ТВ" как "Лучшая певица года"