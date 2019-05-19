"Евровидение 2019": Сергей Лазарев прокомментировал свои результаты

Новости культуры: Российский певец Сергей Лазарев занял третье место на Евровидении 2019.

В комментарии журналистам "Комсомольская правда" артист впервые прокомментировал результаты финала. По словам Сергея Лазарева, то, что Россия заняла третье место – результат предвзятого отношения не только к нему, но и ко всему государству.

"Я не знаю, что нужно такого сделать, чтобы России ставили нормальные баллы. Я вижу какую-то предвзятость, может быть, вообще к нашей стране. Хотя в этом году меня намного меньше доставали политическими вопросами. Вообще были все очень дружно настроены. Жюри поставили низкие оценки? Не знаю, может, им просто не понравилось", – отметил Сергей Лазарев.

Кроме этого, российский певец не обошел и баллы от Беларуси и Грузии, которых он не получил. Сергей Лазарев не скрывал своего разочарования от таких показателей и поблагодарил те государства, которые оценили его выступление.

"Жаль, что Беларусь нас не поддержала в связи со скандалом, и мы не получили от них ни одного балла. Плюс были страны, которые нас не поддержали баллами, такие, как Грузия, например. Но были и те, которые нам поставили высокие оценки, за что им большое спасибо... Все все видят, все все понимают. У всех есть глаза и уши. Результат достойный, я страну не подвел", – заявил Сергей Лазарев.

Отметим, что жюри оценило выступление Сергея Лазарева в 125 баллов, а затем артист оказался на 9 строчке рейтинга. Благодаря голосованию зрителей Россия сумела занять 3 место с общим баллом 369.