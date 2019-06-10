СМИ: Сергей Лазарев поскандалил со Светланой Лободой

Новости шоу бизнеса: По слухам певец Сергей Лазарев "наехал" на "Лучшую певицу года" на глазах у звездных коллег.

Сергей Лазарев поскандалил со Светланой Лободой за кулисами российской музыкальной премии "Муз-ТВ".

Об этом сообщает издание "Супер".

По словам очевидцев, победитель номинации "Лучший музыкальный альбом" внезапно подскочил к обладательнице титула "Певица года" и вместо того, чтобы поздравить коллегу, выпалил ей в лицо что-то резкое. Свидетели инцидента рассказывают, что до них явственно донеслась лишь финальная часть фразы Сергея в адрес Светланы: "Ты что, ох...ла? Типа самая крутая?".

Причиной звездной разборки, как считают коллеги обоих артистов, стало недовольство Лазарева тем, что Лободе в финале церемонии предоставили возможность исполнить целый сет из 6 песен, тогда как Сергей из-за технических проблем выступить со своим "евровидийным" номером вообще не смог. Однако никто не ожидал, что нервы звезды минувшего "Евровидения" расшалятся настолько.

Реакция самой Лободы последовала уже после выступления. Обнаружив, что во время ее эффектного перформанса, неожиданно опустел звездный вип, окружение Лободы заподозрило в этом Лазарева, который, якобы, "подговорил" коллег покинуть зал, в знак протеста к назначению Лободы хэдлайнером премии. То, что на самом деле гости и артисты просто утомились от жары и растянувшейся на шесть часов церемонии и рванули на afterparty, никого уже не волновало.

На следующий день самые внимательные пользователи Instagram заметили, что Светлана не числится в подписчиках Сергея, а тот не лайкнул ни одного поста Лободы, связанного с премией.

Отметим, что в своих "сторис" в Instagram певец информацию об их ссоре с Лободой высмеял и обвинил во всем "фантазию" журналистов.