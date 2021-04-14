"У меня жена не трофейная телка": Гарик Корогодский признался, почему никто не знает его супругу

13 апреля на ютуб-канале популярной телеведущей Маши Ефросининой вышел новый выпуск программы "Экзамен", гостем которого в этот раз стал один из самых эпатажных судей-тренеров юмористического шоу "Лига Смеха" бизнесмен Гарик Корогодский.

Ефросинина расспросила у бизнесмена о самом сокровенном - о его семье, о которой мало кто знает.

Гарик рассказал о таком понятии, как "трофейная телка". Это та девушка/жена, которой мужчина может похвастаться в обществе. На что Маша отметила, что супругу Корогодского никто не знает.

"У меня жена не трофейная телка" - говорит Гарик. "Ее никто не знает".

Корогодский признается, что предлагал свое жене Анне стать немного публичнее, но она этого не хочет. Их семье и так комфортно. Анна ведет бизнес "Гара", довольно большого пространства, но все равно остается неизвестной. А стоит отметить они с Гариком "тридцать с чем-то лет" вместе.

Полное интервью:

Ранее, "Телеграф" писал, что Гарик Корогодский рассказал, историю, которая случилась с ним, пока он лечился от коронавируса.