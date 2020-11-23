За час сатурация "поднялась" с 88 до 97: Гарик Корогодский вспомнил об интересном моменте во время лечения от коронавируса

Миллионер Гарик Корогодский совсем недавно переболел коронавирусом. На своей странице в Фейсбук совладелец ТРЦ «DREAM TOWN» освещал свое состояние и рассказывал, как же он боролся с недугом.

Гарик рассказывал, что он перенес коронавирус средней тяжести, без ИВЛ и кислорода. А недавно он вспомнил интересную историю, которая с ним «приключилась» во время лечения.

«Когда у меня был ковид, я померил сатурацию – 88. Звоню доктору – он спрашивает, какой у меня оксиметр. Я назвал марку – нет, сколько он стоит? – 800 гривен, кажется. – Сожалею, но вам нужно купить новый, минимум за 5000. Через час у меня сатурация стала 97» - написал Корогодский.

Миллионер отметил, что пост не является рекламным или антирекламным, а просто информация, как лечить ковид.

Ранее, «Телеграф» сообщал, где и по какой стоимости можно приобрести пульсоксиметр в Украине.