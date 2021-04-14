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55-летний Валерий Меладзе в шестой раз стал отцом

55-летний Валерий Меладзе в шестой раз стал отцом
Обновлено 17:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram Valery Meladze

Российские эстрадные артисты Валерий Меладзе и 42-летняя Альбина Джанабаева стали родителями прекрасной малышки. Напомним, что о будущем пополнении певица рассказала в середине марта.

На своих страничках в социальных сетях звездные супруги сообщили, что девочка появилась на свет 12 апреля, но как назвали ребенка - не сообщили.

"В этом году весна ворвалась в нашу жизнь ярким солнцем и большой радостью!!! 12 апреля у нас с Альбиной родилась доченька, наше маленькое солнышко!!! Альбинушка, люблю тебя!!! Впереди, попрежнему много нового и интересного, будем вновь познавать этот прекрасный Мир с новым человеком!", - написал Валерий.

 
 
 
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"Люблю апрель..... Может быть потому что сама родилась в этом месяце, мне особенно близки апрельские люди.... И вот 12.04.2021 стал для нашей семьи особенным днём, раз и навсегда...... На Свет появилась наша девочка.... Пусть этот мир будет для тебя прекрасным и интересным", - рассказала Альбина.

Стоить отметить, что для Валерия Меладзе это уже шестой ребенок. В предыдущем браке с Ириной Меладзе (Малухиной) у певца есть три дочери. С Джанабаевой артист воспитывает двух сыновей.

В январе 2021 года младшая дочь Валерия Меладзе, 18-летняя Арина, попала в больницу с травмой шеи.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Дети, Меладзе, Альбина Джанабаева.
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