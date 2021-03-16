Альбина Джанабаева объявила о беременности: певица ждет третьего ребенка от Валерия Меладзе

15 марта 41-летняя российская певица Альбина Джанабаева поделилась радостной новостью. Она и ее супруг, популярный артист Валерий Меладзе, вскоре снова станут родителями - Альбина беременна третьим ребенком.

Новость о пополнении Джанабаева рассказала на своей странице в Инстаграме. Артистка опубликовала снимок с округленным животом и подписала его “В ожидании”. Судя по фото, срок у певицы уже достаточно большой, поэтому скрывать беременность дальше было бы очень непросто. Пол малыша пока остается в тайне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Напомним, что для Джанабаевой это третий ребенок. Вместе с Валерием Меладзе они воспитывают двоих сыновей 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. А вот для музыканта этот малыш станет шестым по счету ребенком. У Валерия от предыдущего брака осталось три дочери.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

В комментариях подписчики Джанабаевой активно поздравляют ее с будущем пополнением. Среди поздравлявших можно увидеть и Дашу Астафьеву, супругу Александра Реввы Анжелику, певицу Зару, актрису Ирину Пегову и Митю Фомина, который оказывается знал о беременности певицы.

Множество подписчиков уже предполагают, кто же родится у Альбины и Валерия. Большинство желает паре девочку.

Ранее, "Телеграф" писал, что впервые стала мамой ведущая Василиса Фролова - она родила сына и наконец-то показала отца своего ребенка. Также продолжила бейби-бум американская актриса и модель Эмили Ратаковски, которая тоже родила сына.