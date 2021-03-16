Скачать
Вторник, 16.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украинцев пугают новым локдауном: какие ошибки стоит учесть перед новыми ограничениями
Украинцев пугают новым локдауном: какие ошибки стоит учесть перед новыми ограничениями
После решения по "Мотор сичи" Китай подыграл России в Крыму. Но могло быть хуже
После решения по "Мотор сичи" Китай подыграл России в Крыму. Но могло быть хуже
Бензин в Украине продолжает дорожать: при чем здесь цена на нефть и что будет дальше (инфографика)
Бензин в Украине продолжает дорожать: при чем здесь цена на нефть и что будет дальше (инфографика)
Подконтрольные РФ хакеры пытались взломать секретные данные украинского правительства: детали
Подконтрольные РФ хакеры пытались взломать секретные данные украинского правительства: детали

Альбина Джанабаева объявила о беременности: певица ждет третьего ребенка от Валерия Меладзе

Альбина Джанабаева объявила о беременности: певица ждет третьего ребенка от Валерия Меладзе
Обновлено 13:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram

15 марта 41-летняя российская певица Альбина Джанабаева поделилась радостной новостью. Она и ее супруг, популярный артист Валерий Меладзе, вскоре снова станут родителями - Альбина беременна третьим ребенком.

Новость о пополнении Джанабаева рассказала на своей странице в Инстаграме. Артистка опубликовала снимок с округленным животом и подписала его “В ожидании”. Судя по фото, срок у певицы уже достаточно большой, поэтому скрывать беременность дальше было бы очень непросто. Пол малыша пока остается в тайне.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Напомним, что для Джанабаевой это третий ребенок. Вместе с Валерием Меладзе они воспитывают двоих сыновей 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. А вот для музыканта этот малыш станет шестым по счету ребенком. У Валерия от предыдущего брака осталось три дочери.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

В комментариях подписчики Джанабаевой активно поздравляют ее с будущем пополнением. Среди поздравлявших можно увидеть и Дашу Астафьеву, супругу Александра Реввы Анжелику, певицу Зару, актрису Ирину Пегову и Митю Фомина, который оказывается знал о беременности певицы. 

Множество подписчиков уже предполагают, кто же родится у Альбины и Валерия. Большинство желает паре девочку.

Ранее, "Телеграф" писал, что впервые стала мамой ведущая Василиса Фролова - она родила сына и наконец-то показала отца своего ребенка. Также продолжила бейби-бум американская актриса и модель Эмили Ратаковски, которая тоже родила сына.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 194

Все по теме:

Беременность, Меладзе, Певица, Альбина Джанабаева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аморально, недопустимо и повлияет на целое поколение: полиция проверит "роман" 8-летней модели
02 "Якась дурня": Усик рассказал, как его подставила Марченко (видео)
03 В магазине MOYO ноутбуки перед продажей майнили криптовалюту в экстремальных условиях: детали скандала
04 Татьяна Черновол поделилась своим мнением о том, почему ее избили
05 "Москали опять там": в сети всплыла новая "пленка" Медведчука-Суркова по Донбассу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На фоне учащения случаев побочек в Украине хотят снять ответственность с производителей вакцин
На фоне учащения случаев побочек в Украине хотят снять ответственность с производителей вакцин
Журналист посетил освобожденный Азербайджаном город Агдам и показал, что происходит в Нагорном Карабахе
Журналист посетил освобожденный Азербайджаном город Агдам и показал, что происходит в Нагорном Карабахе
Завели дело об убийстве: вскрылись детали утреннего взрыва под Киевом
Завели дело об убийстве: вскрылись детали утреннего взрыва под Киевом
Арестович послал на *уй комментатора в сети из-за замечания об украинском языке
Арестович послал на *уй комментатора в сети из-за замечания об украинском языке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь