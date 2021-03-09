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Василиса Фролова родила сына: кто отец ребенка

Василиса Фролова родила сына: кто отец ребенка
Обновлено 15:15 Сегодня Телеграф Фото: facebook

8 марта 43-летняя украинская телеведущая Василиса Фролова поделилась радостной новостью - в ее семье случилось долгожданное пополнение. Василиса родила своего первенца - сына, которого назвала Родионом.

На своих страницах в соцсетях она рассказала, что роды прошли 7 марта и показала самый первый снимок со своим малышом.

 
 
 
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Публикация от Vasilisa Frolova (@vasyafrolova)

Так, как Фролова нигде не показывалась со своим спутником, естественно, что остается открытым вопрос - кто же отец маленького Родиона?

Еще 16 февраля, на праздновании дня рождения Василисы, телеведущая Катя Осадчая успела расспросить тогда еще беременную коллегу об отце ребенка. Конкретного имени Фролова не назвала, лишь уточнив, что он довольно известная личность на телевидении.

А вот после родов, Василиса таки рассекретила имя новоиспеченного папы - это Дмитрий Котеленец. На странице в Фейсбуке ведущая опубликовала милый снимок, на котором она и Дмитрий держат сына за ручки.

Дмитрий Котеленец - креативный продюсер. За свою карьеру, которую начал с 1996 года, продюсировал множество программ различных жанров – спортивные, музыкальные, развлекательные. В 2008 году разработал и реализовал проект телеканала – Первый Автомобильный, а в 2017 году основал телеканал "Cars&Stars TV".

Для Дмитрия это уже третий ребенок и второй сын — от бывшей жены Елены у него есть двое детей: сын Матвей и дочь Соня.

Напомним, что для Василисы Фроловой Родион - первый ребенок. О своей беременности ведущая рассказала в ноябре 2020 года, пошутив, что провела карантин с пользой. В интервью украинскому глянцу ELLE.UA Фролова рассказала, как изменилась ее жизнь за время ожидания ребенка.

В декабре 2020 года Фролова рассказала, что подхватила коронавирус. К счастью все прошло хорошо, и малышу это не навредило. А вот "отношениям" Василисы и одной из государственных клиник в Киеве наступил конец.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Беременность, Ведущая, Василиса Фролова, Дмитрий Котеленец.
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