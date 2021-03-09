Василиса Фролова стала мамой и поделилась впечатлениями от родов (фото)

43-летняя украинская телеведущая Василиса Фролова, которая переболела коронавирусом во время беременности, родила первенца - мальчика, которого назвала Родионом.

Радостной новостью звезда поделилась в понедельник, 8 марта, но известно, что роды прошли еще 7 числа. Фролова поделилась первыми фото на своих страницах в социальных сетях.

"Это первая фотография с сыном в галерее моего телефона. Их в сутки уже несколько сотен. Есть лучше, но это реально первая настоящая! Уровень окситоцина зашкаливает, я еще в других измерениях, но за час до этого я ехала в роддом и рыдала...", - написала Василиса в Инстаграме.

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Кроме этого, Фролова поблагодарила врачей, которые помогали ей в первых в своей жизни родах: "Конечно, я нахожусь сейчас в космосе, но сюда я попала благодаря людям, которые полностью преданы своему делу".

Также телеведущая опубликовала еще одно фото с новорожденным у себя на Facebook, отметив при этом телепродюсера Дмитрия Котеленца, который, возможно, и является отцом ребенка.

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Для Дмитрия это уже третий ребенок - от бывшей супруги у него есть сын Матвей и дочь Соня.

Напомним, что о беременности телеведущей стало известно в ноябре прошлого года. Когда Василиса Фролова подхватила COVID-19, ей отказали в консультации в государственной больнице и ей пришлось обращаться в частную клинику.