В стране царят пещерные правила: беременной Василисе Фроловой отказали в лечении из-за коронавируса

Телеведущая Василиса Фролова ждет появления своего первенца. Поэтому, когда она заболела COVID-19, то отнеслась к болезни с особой осторожностью. Однако, получить помощи у врачей в государственной клинике Фролова не смогла.

На своей странице в Инстаграм, Василиса поделилась своими «впечатлениями» от лечения COVID-19.

Василиса рассказала, что когда заболела коронавирусом, она отменила все свои визиты к гинекологу. Однако консультация врача ей все же была необходима, а к своему врачу она не могла дозвониться три дня. В итоге, когда Василиса таки дозвонилась до врача-гинеколога, то та отказалась с ней говорить.

«Больная? - не ходите к нам. Если что-то ургентное - вызывайте скорую, но только к нас не приезжайте»- именно так мне ответили в роддоме, которому я давала такой шанс, надеясь получить качественное обслуживание в государственной клинике» - рассказала Фролова.

Чтобы не портить свои нервы дальше, Василила обратилась в частную клинику Киева.

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Ранее, «Телеграф» писал, что в преддверии Нового года Василиса Фролова поразила своих подписчиков обнаженными снимками.