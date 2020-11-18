Провела карантин с пользой: ведущая Василиса Фролова впервые станет мамой

Украинская теле- и радиоведущая Василиса Фролова поделилась радостной новостью – она скоро станет мамой. Для 42-летней Василисы это первый ребенок.

Знаменитость дала интервью украинскому глянцу ELLE.UA, в котором рассказала о приятных изменениях в ее жизни.

Василиса призналась, что уже и не надеялась, что когда-то испытает это чувство – материнство. Однако такой непростой год, как 2020, решил, видимо, исправиться, и подарить долгожданного малыша семье Фроловой.

Василисе – 42, и это непростой возраст для вынашивания и рождения малыша, особенно первенца. Однако, ведущую это не пугает, ведь она очень хотела стать мамой.

«Состояние действительно волшебное» - описывает беременность Василиса.

Фролова также рассказала, как менялись ее предпочтения в еде. Она отмечает, что беременность в этом плане идет, как по написанному - сначала солененькая селёдка, потом желание чего-то особенного, дальше период объедания квашеной капустой, резко перерастающий в желание есть бананы, которые ведущая не любит.

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На вопрос о декретном отпуске Василиса ответила, что будет смотреть по своему самочувствию.

«Не думаю, что мне захочется долго быть в мамской изоляции, хотя зарекаться не буду. Кто знает, а вдруг затянет» - говорит Фролова.

Кого ждет ведущая и кто является отцом ребенка Василиса Фролова решила пока оставить в тайне.

Отметим, что на своей странице в Инстаграм, ведущая не публиковала «беременных» снимков. А, судя по уже значительно округлившемуся животику, срок довольно таки большой. Ведущая либо показывает снимки по пояс, либо в оверсайз одежде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VasyaFrolova (@vasyafrolova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VasyaFrolova (@vasyafrolova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VasyaFrolova (@vasyafrolova)

Лишь на одном снимке, в принципе, можно предположить, что ведущая в положении. Василиса стоит в длинном свободном платье, из-под которого немного виднеется округлый животик. Однако крой платья и поза ведущей, удачно это скрывают.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VasyaFrolova (@vasyafrolova)

Ранее, "Телеграф" писал, что украинская гимнастка Анна Бессонова стала мамой.