36-летняя Анна Бессонова стала мамой и показала первое фото малыша

Украинская гимнастка, призерка Олимпийских игр, чемпионка мира Анна Бессонова родила своего первенца. Спортсменка стала мамой мальчика, который родился 4 ноября.

Новостью о пополнении в семье счастливая мамочка поделилась на своей страничке в Инстаграм. Также Анна опубликовала и первый снимок малыша – маленькую ножку, которую держит в руках.

«+1 Baby Boy 11/4/2020 15:51 pm» - написала под снимком гимнастка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram +1 Baby Boy 11/4/2020 15:51 pm Публикация от Bezsonova Ganna (@annabessonova) 5 Ноя 2020 в 9:58 PST

Отец ребенка - фитнесс-тренер Дмитрий Момот, с которым Бессонова связала судьбу в апреле 2018 года.

Напомним, Анна Бессонова - двукратная призерка Олимпийских игр в художественной гимнастике, абсолютная чемпионка мира 2007 года, четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что еще одна спортсменка решила посвятить себя ребенку - биатлонистка Ольга Абрамова ушла в декрет.