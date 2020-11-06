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36-летняя Анна Бессонова стала мамой и показала первое фото малыша

36-летняя Анна Бессонова стала мамой и показала первое фото малыша
Обновлено 11:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Украинская гимнастка, призерка Олимпийских игр, чемпионка мира Анна Бессонова родила своего первенца. Спортсменка стала мамой мальчика, который родился 4 ноября.

Новостью о пополнении в семье счастливая мамочка поделилась на своей страничке в Инстаграм. Также Анна опубликовала и первый снимок малыша – маленькую ножку, которую держит в руках.

«+1 Baby Boy 11/4/2020 15:51 pm» - написала под снимком гимнастка.

 
 
 
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+1  Baby Boy 11/4/2020 15:51 pm

Публикация от Bezsonova Ganna (@annabessonova)

Отец ребенка - фитнесс-тренер Дмитрий Момот, с которым Бессонова связала судьбу в апреле 2018 года.

Напомним, Анна Бессонова - двукратная призерка Олимпийских игр в художественной гимнастике, абсолютная чемпионка мира 2007 года, четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что еще одна спортсменка решила посвятить себя ребенку - биатлонистка Ольга Абрамова ушла в декрет.

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Беременность, Анна Бессонова, Гимнастка.

Автор:

Телеграф
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