Известная украинская биатлонистка завершила карьеру из-за беременности

Член сборной Украины по биатлону Ольга Абрамова отсутствовала на Летнем чемпионате страны. Глава федерации Владимир Брынзак заявил, что спортсменка пропустит весь сезон из-за декретного отпуска.
32-летняя Абрамова пропустит весь сезон, но карьеру не завершает. Биатлонистка намерена возобновить спортивную карьеру и готовится к Зимней Олимпиаде 2022 года.
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Напомним, Ольга Абрамова является призером и победительницей этапов Кубка мира и Кубка IBU. Она входит в число топ-30 биатлонисток мира.