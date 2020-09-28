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Известная украинская биатлонистка завершила карьеру из-за беременности

Известная украинская биатлонистка завершила карьеру из-за беременности
Обновлено 17:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Известная украинская биатлонистка уходит в декрет.

Член сборной Украины по биатлону Ольга Абрамова отсутствовала на Летнем чемпионате страны. Глава федерации Владимир Брынзак заявил, что спортсменка пропустит весь сезон из-за декретного отпуска.

32-летняя Абрамова пропустит весь сезон, но карьеру не завершает. Биатлонистка намерена возобновить спортивную карьеру и готовится к Зимней Олимпиаде 2022 года. 

 
 
 
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Есть миллионы шансов,что скоро все начнёт сбываться

Публикация от ABRAMOVA OLGA (@abramova_olga1)

Напомним, Ольга Абрамова является призером и победительницей этапов Кубка мира и Кубка IBU. Она входит в число топ-30 биатлонисток мира.

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Биатлон, Спорт, Ольга Абрамова.

Автор:

Телеграф
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