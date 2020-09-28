Известная украинская биатлонистка завершила карьеру из-за беременности

Известная украинская биатлонистка уходит в декрет.

Член сборной Украины по биатлону Ольга Абрамова отсутствовала на Летнем чемпионате страны. Глава федерации Владимир Брынзак заявил, что спортсменка пропустит весь сезон из-за декретного отпуска.

32-летняя Абрамова пропустит весь сезон, но карьеру не завершает. Биатлонистка намерена возобновить спортивную карьеру и готовится к Зимней Олимпиаде 2022 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Есть миллионы шансов,что скоро все начнёт сбываться Публикация от ABRAMOVA OLGA (@abramova_olga1) 27 Авг 2020 в 8:35 PDT

Напомним, Ольга Абрамова является призером и победительницей этапов Кубка мира и Кубка IBU. Она входит в число топ-30 биатлонисток мира.