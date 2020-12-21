Привет, ковид: беременная Василиса Фролова подхватила коронавирус

Коронавирус не щадит никого и постепенно подкашивает украинский шоу-бизнес. Вслед за телеведущей Машей Ефросининой о позитивном тесте на COVID-19 сообщила и Василиса Фролова.

Об этом ведущая рассказала на своей странице в Инстаграм, опубликовав снимок с больницы. На фото Василиса показала, как сдает кровь на анализ.

«Никогда еще нашатырь так НЕ пах. Привет, ковид,» – шутливо подписала снимок ведущая, указав, что не чувствует запахов.

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В отличие от Ефросининой, Василиса Фролова приняла эту новость с юмором. А с тем, что ведущая ждет своего первенца, унывать и расстраиваться ей уж точно нельзя.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что телеведущая Эллен ДеДженерес рассказала о неожиданном симптоме коронавируса.