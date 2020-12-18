Подхватившая COVID-19 Эллен ДеДженерес указала на неожиданный симптом

Эллен ДеДженерес сообщила фанатам последнюю информацию о своем здоровье после того, как у нее оказался положительный результат на Covid-19.

Ведущая ток-шоу открыто рассказала о своих чувствах и отметила, что испытала неожиданный симптом, сообщает NZ Herald.

"Привет всем, я просто говорю спасибо всем добрым пожеланиям. Я очень ценю это. Я чувствую себя на все 100 процентов, я чувствую себя действительно хорошо", - говорит телеведущая.

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"Одна вещь, которую не говорят нам, - это то, что почему-то у вас возникает мучительная боль в спине. Не знала, что это был симптом, но я говорила с некоторыми другими людьми об этом", - объяснила она.

Ранее популярная американская телеведущая Эллен ДеДженерес попала в скандал, после которого ей пришлось извинятся перед своими подчиненными.