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"Очень жаль людей, которых это коснулось": Эллен Дедженерес начала новый сезон шоу с извинений

"Очень жаль людей, которых это коснулось": Эллен Дедженерес начала новый сезон шоу с извинений
Обновлено 16:26 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Телеведущая Эллен Дедженерес извинилась за "токсичную рабочую среду" в своем шоу.

Вчера состоялась долгожданная премьера нового сезона одного из самых популярных комедийных ток-шоу в США "Шоу Эллен Дедженерес". Знаменитая телеведущая Эллен Дедженерес решила начать его из извинений.

Об этом пишет The Guardian.

Она отметила, что ей очень неприятно и больно от событий "токсичной рабочей среды".

Как известно, летом несколько сотрудников программы осудили саму телеведущую и продюсеров за "создание ядовитой атмосферы, расизме, а также нарушении рабочей этики среди руководителей и подчиненных".

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Ведущая подытожила случившееся в первом выпуске нового сезона The Ellen DeGeneres Show.

"Если вы смотрите, потому что любите меня, — спасибо. Если смотрите, потому что не любите, — добро пожаловать!" — начала Дедженерес.

По ее словам, прошедшие несколько месяцев на многое открыли ей глаза. "Я беру на себя ответственность за то, что происходит на моем шоу... У нас было много разговоров... Мы внесли необходимые изменения и сегодня начинаем новую главу", — сказала она.

Напомним, ранее представитель Warner Bros. Television, которая занимается продюсированием шоу, сообщил, что три старших продюсера "расстались" с шоу

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Телеведущая, Эллен Дедженерес, Шоу Эллен Дедженерес.

Автор:

Телеграф
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