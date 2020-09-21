Появившаяся в эфире без парика Алла Мазур растрогала зрителей до слез

Вчера, 20 сентября, ведущая появилась в эфире "ТСН.Тиждень" с короткой стрижкой и неокрашенной сединой.

Прошлой осенью Алла Мазур ошарашила всех ужасной новостью – у журналистки обнаружили злокачественную опухоль. Ведущая сразу начала активно бороться с болезнью, и уже летом вернулась к полноценной работе. Сначала Мазур носила парик, а сейчас решилась показать себя такой, какая есть на самом деле.

Таким выходом телезвезда решила поддержать всех женщин, которые также сталкивались с раком молочной железы. Своим примером Алла Мазур решила показать, что онкобольным не нужно стесняться своей внешности, а просто необходимо принимать и любить себя. И длина или цвет волос тут значения не имеют.

"И поборов болезнь можно оставаться интересной, красивой и современной женщиной. Я очень надеюсь, что мой пример вдохновит" - сказала Алла Мазур.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alla Mazur (@allamazurofficial) 18 Сен 2020 в 11:47 PDT

Поклонники телеведущей остались в восторге от поступка Аллы и засыпали ее восторженными комментариями в сети.

"Плохо что этот ваш новый образ вызван болезнью, но он вам очень идет! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И БОЛЬШЕ НИКОГДА не болейте!", "Спасибо за откровенность и эфир. Вы очень красивая и сильная женщина", "Алла, эфир был неимоверный! Как же я радуюсь, что наконец-то подняли тему натуральных волос с сединой и очень коротких стрижек на таком канале как ТСН, на вашем примере многие наконец-то позволят себе быть самими собой, сегодня вы разрушили устаревший ненужный шаблон", "Сильная женщина" - пишут поклонники ведущей.