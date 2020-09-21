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Появившаяся в эфире без парика Алла Мазур растрогала зрителей до слез

Появившаяся в эфире без парика Алла Мазур растрогала зрителей до слез
Обновлено 10:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Вчера, 20 сентября, ведущая появилась в эфире "ТСН.Тиждень" с короткой стрижкой и неокрашенной сединой.

Прошлой осенью Алла Мазур ошарашила всех ужасной новостью – у журналистки обнаружили злокачественную опухоль. Ведущая сразу начала активно бороться с болезнью, и уже летом вернулась к полноценной работе. Сначала Мазур носила парик, а сейчас решилась показать себя такой, какая есть на самом деле.

Таким выходом телезвезда решила поддержать всех женщин, которые также сталкивались с раком молочной железы. Своим примером Алла Мазур решила показать, что онкобольным не нужно стесняться своей внешности, а просто необходимо принимать и любить себя. И длина или цвет волос тут значения не имеют.

"И поборов болезнь можно оставаться интересной, красивой и современной женщиной. Я очень надеюсь, что мой пример вдохновит" - сказала Алла Мазур.

 
 
 
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Публикация от Alla Mazur (@allamazurofficial)

Победившая рак Алла Мазур показала себя без парика на обложке глянца (Фото)

Поклонники телеведущей остались в восторге от поступка Аллы и засыпали ее восторженными комментариями в сети.

"Плохо что этот ваш новый образ вызван болезнью, но он вам очень идет! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И БОЛЬШЕ НИКОГДА не болейте!", "Спасибо за откровенность и эфир. Вы очень красивая и сильная женщина", "Алла, эфир был неимоверный! Как же я радуюсь, что наконец-то подняли тему натуральных волос с сединой и очень коротких стрижек на таком канале как ТСН, на вашем примере многие наконец-то позволят себе быть самими собой, сегодня вы разрушили устаревший ненужный шаблон", "Сильная женщина" - пишут поклонники ведущей.

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Телеведущая, Алла Мазур, Ведущаая.

Автор:

Телеграф
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