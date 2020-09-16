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Победившая рак Алла Мазур показала себя без парика на обложке глянца (Фото)
Победившая рак Алла Мазур показала себя без парика на обложке глянца (Фото)

Победившая рак Алла Мазур показала себя без парика на обложке глянца (Фото)

Победившая рак Алла Мазур показала себя без парика на обложке глянца (Фото)
Обновлено 14:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская журналистка появилась на обложке известного глянцевого издания Marie Claire. Именно сегодня, 16 сентября, Алла Мазур празднует свой 55-й день рождения.

В честь этого события, Мазур на своей официальной странице в Facebook поделилась кадрами, на которых она запечатлена без парика и с очень короткой прической.

На обложках, которых сделали целых пять, телеведущая поразила всех стильным образом от украинских дизайнеров.

Выпуск глянца "посвящен силе духа и смелости быть откровенным".

Новый образ фанаты Аллы Мазур восприняли очень позитивно: "Искренние поздравления вам, Аллочка!!! Я в восторге от нового образа! Вы молодец, а обложки все очень классные!", "Вы красавица в любом образе!!!", "Вы - пример для многих. Очень правильно не держать проблему в себе, не сжигать себя".

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Напомним о том, что у телеведущей Аллы Мазур был обнаружен рак, стало известно в ноябре прошлого года. На протяжении последних месяцев телеведущая рассказывала, как проходит ее лечение и химиотерапия, а также желала своим поклонникам быть сильными и всегда верить в лучший исход. А недавно Алла Мазур рассказала о борьбе с болезнью и самочувствии после возвращения к работе на телеканал.

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Все по теме:

Фотосессия, Алла Мазур, Marie Claire, онкозаболевание.

Автор:

Телеграф
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