Победившая рак Алла Мазур показала себя без парика на обложке глянца (Фото)

В честь этого события, Мазур на своей официальной странице в Facebook поделилась кадрами, на которых она запечатлена без парика и с очень короткой прической.
На обложках, которых сделали целых пять, телеведущая поразила всех стильным образом от украинских дизайнеров.
Выпуск глянца "посвящен силе духа и смелости быть откровенным".
Новый образ фанаты Аллы Мазур восприняли очень позитивно: "Искренние поздравления вам, Аллочка!!! Я в восторге от нового образа! Вы молодец, а обложки все очень классные!", "Вы красавица в любом образе!!!", "Вы - пример для многих. Очень правильно не держать проблему в себе, не сжигать себя".
Напомним о том, что у телеведущей Аллы Мазур был обнаружен рак, стало известно в ноябре прошлого года. На протяжении последних месяцев телеведущая рассказывала, как проходит ее лечение и химиотерапия, а также желала своим поклонникам быть сильными и всегда верить в лучший исход. А недавно Алла Мазур рассказала о борьбе с болезнью и самочувствии после возвращения к работе на телеканал.